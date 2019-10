Zwei Interessenten: Bayern-Reservist Thomas Müller im Fokus von ManUnited und Inter Mailand

Die Spekulationen um die Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern München reißen nicht ab. Am Donnerstagmorgen hatte der Kicker das Interesse von Inter Mailand am Weltmeister von 2014 publik gemacht, wenige Stunden später vermeldete die Sport Bild, dass der englische Rekordmeister Manchester United sich ebenfalls mit einem Winter-Transfer Müllers auseinandersetzt. Die Red Devils stehen in der Premier League nur auf Rang 14 und haben mit dem Abstiegskampf aktuell mehr zu tun, als mit dem ursprünglich angepeilten Rennen um den Meistertitel.

Aus diesem Grund werden frische Offensivkräfte für die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer durchaus gesucht - auch Müllers ehemaliger Teamkollege Mario Mandzukic gilt als Alternative. Der norwegische Coach kann im Angriff aktuell nur auf den 21-jährigen Top-Scorer Marcus Rashford und den erst 18-jährigen Mason Greenwood als Stürmer zurückgreifen. Müllers Erfahrung und unorthodoxe Spielweise würden Unberechenbarkeit in die Offensive der Red Devils bringen. Anthony Martial, Jesse Lingard und Daniel James betrachtet Solskjaer eher als Tempomacher über die linke oder rechte Seite. Bekannt ist außerdem: Manchester wollte Müller schon zu Zeiten von Louis van Gaal ins Old Trafford lotsen.

Der italienische Traditionsklub Inter Mailand will Thomas Müller ebenfalls noch in dieser Saison verpflichten. Der Champions-League-Teilnehmer mit Trainer Antonio Conte habe „sein Interesse intensiviert. Und zwar für einen Wechsel im Winter“, so der Kicker. Die "Nerazzurri" wollten den ehemaligen Nationalspieler offenbar schon im Sommer in die Serie A holen und könnten nun einen neuen Versuch unternehmen. Ein Inter-Sprecher sagte zu den Spekulationen: „Wir kommentieren Transfer-Nachrichten nie.“

Bayern-Boss Uli Hoeneß: Keiner will Müller loswerden

Bayern-Boss Uli Hoeneß hatte anlässlich der Reise des Rekordmeisters zum Champions-League-Duell bei Olympiakos Piräus (3:2) ein Bayern-Interesse an einem Winter-Transfer Müllers noch einmal verneint. „Keiner im Verein hat Interesse, Thomas zu beschädigen, keiner will ihn loswerden." Der Ur-Bayer Müller genieße höchstes Ansehen im Klub, erklärte der Präsident des FCB. Müller hatte vor der Partie gegen Piräus sechs Spiele lang nicht mehr in der Startelf von Trainer Niko Kovac gestanden und seine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht.

Müller sagte, er müsse sich über seine Zukunft in München trotz eines Vertrages bis 2021 Gedanken machen, sollte für ihn weiter nur die Rolle als Ersatzspieler vorgesehen sein. Im Champions-League-Spiel am Dienstag kehrte Müller dann aber wieder in die Anfangsformation zurück und glänzte als Vorbereiter. „Ich versuche, mich aufs Fußballspielen zu konzentrieren. Langsam können die ganzen Diskussionen auch mal ein bisschen zu Ende gehen“, sagte er im Anschluss an die Partie.

