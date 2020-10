SPORTBUZZER-Schalte: Wird Thomas Müller doch ein Thema für die EM?

Nach seinem erneut starken Auftritt beim 4:1 in Bielefeld wird mal wieder über eine Rückkehr von Thomas Müller in die Nationalmannschaft diskutiert. RND-Sportchef Heiko Ostendorp und Bayern-Reporter Patrick Strasser analysieren die Situation auch mit Blick auf den Champions-League -Start.

Zwei Treffer erzielte Thomas Müller am Wochenende selbst, eines bereitete er vor und steht damit nach vier Spieltagen schon wieder bei sieben Torbeteiligungen in dieser Saison – mehr hat nur sein Mitspieler Robert Lewandowski (12). Auch Bastian Schweinsteiger machte sich nun für ein Comeback des Bayern-Stürmers im DFB-Team stark . Genau wie Patrick Strasser glaubt er, dass Joachim Löw mit Blick auf die Europameisterschaft doch nochmal auf den Routinier zurückgreifen könnte oder sogar müsste.

Beim Auftaktspiel des Titelverteidigers in der Königsklasse gegen Atletico Madrid wird Müller natürlich auch auf dem Platz und im Fokus stehen, den schwierigsten Gruppengegner hat die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gleich zu Beginn. In der SPORTBUZZER-Schalte schätzt Strasser die Chancen der Bayern auf ein erneutes Triple ein und spricht auch über die finanzielle Abhängigkeit der Klubs von diesem Wettbewerb. In der Allianz Arena werden am Mittwoch aufgrund des erhöhten Inzidenzwertes in München erneut keine Zuschauer dabei sein dürfen. Ein Zustand, an den sich die Fans wohl auch bei internationalen Spielen gewöhnen müssen – oder sogar schon haben.