"Habe ich noch nicht erlebt": Bayern-Profi Thomas Müller nach Pokal-Klatsche in Gladbach fassungslos

Thomas Müller rang sichtlich um Fassung: Der Weltmeister von 2014 ist eigentlich Erfolg gewöhnt, hat in seiner Karriere die wichtigsten Pokale gewonnen. Einen weiteren Triumph im DFB-Pokal wird es für den Star des FC Bayern München nach dem 0:5-Debakel seines Teams bei Borussia Mönchengladbach vorerst nicht geben. Der sonst so dominante FCB wurde von den Gastgebern am Mittwochabend an die Wand gespielt und schied in der zweiten Runde aus. Ein Schock für die Bayern-Profis - und vor allem für Müller: "So ein kollektives Versagen von einer Bayern-Mannschaft in so einem wichtigen Spiel, einem K.o.-Spiel habe ich noch nicht erlebt", stellte der 32-Jährige im Anschluss der Partie bei Sky fest - und sprach wie zuvor schon Sportvorstand Hasan Salihamidzic schonungslosen Klartext. Anzeige

"Schwierig zu fassen" sei die höchste Pokal-Niederlage in der Klub-Geschichte des FC Bayern, räumte Müller ein und erteilte gleichzeitig allen Kritikern einen Freibrief: "Ihr könnt loslegen wie ihr wollt! Wir haben gar kein Argument. Man kann alles herannehmen, was man will. Wir müssen uns dem stellen. Man kann alles hinterfragen heute und liegt immer richtig". Der Rekord-Pokalsieger Bayern war von Beginn an chancenlos und musste sich völlig verdient erstmals im nationalen Cup dem alten Rivalen geschlagen geben. "Wenn man Manu (Neuer) mal ausnimmt, den wir schön alleine gelassen haben, dann war das von allen Beteiligten, die heute gespielt haben, eine katastrophale Leistung", sagte Müller.