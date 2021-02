Bayern-Boss Salihamidzic moniert Fehler bei Sieg in Berlin - Thomas Müller vor Klub-WM "zufrieden"

Glücklich klatschte Thomas Müller Herthas Bundesliga-Rückkehrer Sami Khedira ab und machte sich mit seinen Teamkollegen fix auf zum Flieger nach Katar. Der FC Bayern hat im Berliner Schneetreiben seine Siegesserie fortgesetzt und reist mit Schwung zur Klub-WM. Der Rekordmeister tat sich beim 1:0 (1:0) zum Auftakt des 20. Spieltags am Freitagabend im eisigen Olympiastadion allerdings schwer. Den fünften Sieg nacheinander als gelungene Einstimmung für den Anlauf zum Welt-Titel machte Kingsley Coman mit einem abgefälschten Schuss in der 21. Minute perfekt. Weltfußballer Robert Lewandowski scheiterte per Foulelfmeter (11.) erstmals seit mehr als zwei Jahren in der Liga wieder vom Punkt. Anzeige

"Ich bin zufrieden", sagte Müller, der die Vorlage zum einzigen Treffer gab, bei DAZN nach dem fünften Liga-Sieg der Bayern in Folge und vor der anstehenden Klub-WM. "Wir freuen uns auf dieses Turnier und einen krönenden Abschluss. Nach der Champions League wollen wir uns jetzt die Krone aufsetzen." Auch Bayern-Coach Hansi Flick war zufrieden. "Es wird ein schöner Flug. So haben wir uns das vorgestellt."

In der Tabelle bauten die Bayern ihren Vorsprung vorerst zunächst auf satte zehn Punkte aus. Müller würdigte auch die Kraftleistung der Berliner, die mit dem Rekordmeister über weite Strecken der Partie gut Schritt gehalten haben. "Pal Dardai lässt seine Mannschaft um jeden Quadratmeter kämpfen. Wir hätten durch die eine oder andere Szene das ein oder andere Tor mehr machen sollen", erkannte der Bayern-Akteur. "Es ist auch so, dass man nicht in jedem Spiel zelebrieren kann. Immerhin mal wieder zu null."

Salihamidzic moniert Fehler: "Darf natürlich nicht passieren"

FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte sich nach dem Sieg zwar zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft - dennoch fielen dem ehemaligen Bayern-Spieler einige Ungenauigkeiten auf. "Hertha hat eine gute Mannschaft. Ich denke trotzdem haben wir das gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir natürlich ein paar Ballverluste, die wir nicht haben wollten. Das darf natürlich nicht passieren. Da haben wir Glück, Manu (Neuer, Anm. d. Red.) hat am Anfang einen Abschluss von den Berlinern super gehalten."

Auf die Klub-WM in Katar (alle Spiele der Bayern live und kostenlos bei Bild.de) freut sich der Sportvorstand besonders. "Wir sind natürlich stolz, dass wir bei diesem Turnier teilnehmen dürfen", sagte Salihamidzic, der sich mit dem Bayern-Tross direkt nach der Partie in Berlin auf den Weg in Richtung Katar machte. "Wir haben Arbeit vor uns, werden aber alles geben, um diesen Titel auch nach Hause zu holen."

