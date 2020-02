Bayern-Präsident Herbert Hainer adelt Thomas Müller: "Er verkörpert den FC Bayern"

513 Pflichtspiele, 374 Torbeteiligungen: Thomas Müller ist seit seinem Debüt im Jahr 2009 aus der Mannschaft des FC Bayern München nicht wegzudenken. Der heute 30-Jährige ist zu einer echten Ikone des FCB geworden. Für Herbert Hainer ist deshalb klar: "Thomas verkörpert den FC Bayern und repräsentiert den Verein hervorragend. In München, in Bayern, in der ganzen Welt", sagte der Nachfolger von Uli Hoeneß als Bayern-Präsident dem Kicker. "Alle Erfolge und Titel des FC Bayern in den vergangenen zehn Jahren sind eng mit dem Namen Thomas Müller verbunden."

Auch in dieser Saison zeigt Müller wieder, wie wichtig er für den FC Bayern ist: In 28 Pflichtspielen erzielte der Ex-Nationalspieler acht Tore und steuerte zwölf Torvorlagen bei: "Insbesondere unter Hansi Flick ist er wieder ein absoluter Leistungsträger", stellt Hainer fest. Noch unter Flick-Vorgänger Niko Kovac wurde der Angreifer mit dem Torriecher häufig nicht berücksichtigt und musste Neuzugang Philippe Coutinho Platz machen. Der Negativ-Höhepunkt Anfang Oktober: Vor der 1:2-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim erklärte Kovac, dass Ersatzspieler Müller dann zum Einsatz komme, "wenn Not am Mann sein sollte". Müller sprach nach dem Kovac-Abgang von einer "Prüfung", die er zu überstehen hatte.

Herbert Hainer kann sich FC Bayern ohne Thomas Müller "nicht vorstellen"

Doch wie lange spielt Thomas Müller noch beim FC Bayern? Zuletzt berichtete die Sport Bild, dass der Weltmeister von 2014 einen Abgang im Sommer nicht ausschließe. Der Vertrag des 100-maligen deutschen Nationalspieler in München läuft noch bis zum 30. Juni 2021. Gespräche über eine Verlängerung sollen derzeit nicht stattfinden. Die Klub-Bosse seien sogar bereits über Müllers Wechselgedanken informiert. So sollen bereits Angebote aus Italien und England vorliegen. So weit will FCB-Präsident Hainer jedoch noch nicht denken. Er können sich "*im Moment einen FC Bayern ohne Thomas sehr schwer vorstellen", sagte er im _Kicker_-Gespräch.*