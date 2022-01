Von Müllers Grußbotschaft bis Neymar am Poker-Tisch: So feierten die Sportstars Silvester

Silvester – die einen verbringen eher einen ruhigen Abend mit ihrer Familie oder ihren Freunden in der Heimat, andere wiederum genießen den Jahreswechsel lieber in der Sonne unter Palmen oder im Skigebiet im Urlaub.

Bayern-Star Thomas Müller liefert zu Silvester seinen ganz persönlichen Jahres-Rückblick. In einem zweiminütigen Video präsentiert das Bayern-Urgestein seine persönlichen Highlights aus 2021. Vor allem die "ThoMats-Challenge" gegen Nationalmannschaftskollege Mats Hummels ist dabei nicht zu kurz gekommen. Im Duell mit dem BVB-Abwehrchef lieferte sich Müller sowohl zu Land als auch zu Wasser spannende Duelle. Eine Grußbotschaft an seine Fans inklusive Neujahrsgrüße durfte natürlich auch nicht fehlen. Für den Bayern-Stürmer geht es im nächsten Jahr fulminant weiter, bereits am 07 Januar wartet Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenauftakt auf den deutschen Rekordmeister.