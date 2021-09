Thomas Müller über DFB-Team unter Hansi Flick: "Man muss keinen Bayern-Bonus fürchten"

Am Mittwochabend möchte Hansi Flick in Island (20.45 Uhr/RTL) nach den Erfolgen über Liechtenstein (2:0) und Armenien (6:0) seinen dritten Sieg im dritten Spiel als Bundestrainer einfahren. Dabei vertraut der Ex-Bayern-Trainer wohl erneut auf einen starken FCB-Block. Mit Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Leroy Sané wurden sieben Münchener in den ersten Flick-Kader berufen. Thomas Müller hingegen fehlt aktuell aufgrund einer Adduktorenverletzung. Haben die Bayern-Stars unter ihrem ehemaligen Coach gewisse Vorteile? Müller sieht das nicht so, wie er im Sport Bild-Interview deutlich machte: "Man muss keinen Bayern-Bonus fürchten."

