Müller äußert sich zu Stadion-Besuch von Bundestrainer Löw – Hamann: DFB-Comeback "unumgänglich"

Bereits geraumer Zeit befindet sich Thomas Müller beim FC Bayern München in einer echten Gala-Form. Der Weltmeister von 2014 hatte einen erheblichen Anteil an der Triple-Saison der Münchner und knüpft auch in dieser Spielzeit an die starken Leistungen an: Sein Treffer beim 4:1 gegen die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag war bereits das zehnte Tor in der laufenden Saison bei zehn Vorlagen - beides sind überragende Werte. Auch sonst zeigte Müller gegen die Kraichgauer eine starke Leistung - pikanterweise vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw, der sich die Partie live im Stadion anschaute und Müller vor zwei Jahren aus der Nationalmannschaft verbannt hatte.

