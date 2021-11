"Es ist immer schön und ich hoffe, wir sehen uns später auch nochmal im engeren Austausch", sagte Doppeltorschütze Thomas Müller über das Wiedersehen und schwärmte von seiner Beziehung zu dem Trainer, mit dem er gemeinsam in Rio triumphierte. "Bei all den sportlichen Erfolgen mit dem extremen Höhepunkt bei der Weltmeisterschaft 2014 geht’s immer um diese persönlichen Momente. Die sind nicht immer farbenfroh, es nicht immer alles immer super. Man hat durch das Sportliche natürlich auch viele Reibungspunkte. Aber die Begegnungen und die Tischgespräche und all das Drumherum ist das, was man am Ende mit nach Hause nimmt. Und da haben wir super Zeiten gehabt. Der Jogi ist einfach ein Top-Typ und ich glaube, das können auch alle Spieler, die unter ihm gespielt haben, bestätigen."