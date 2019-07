Thomas Müller: So denkt der Profi des FC Bayern über das Thema Karriereende

Thomas Müller ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Interview mit Sport1 hat der 29-Jährige nun eine weitere Kostprobe abgegeben und deutlich gemacht, was er von dem Thema Karriereende hält: "Ich habe ein Problem damit, wenn ich mit Ende 20 über mein Karriereende sprechen soll. Dass die Karrieren beendet werden, bevor sie beendet sind, geht mir in deutschen Gefilden eh ein bisschen zu schnell."

Der Weltmeister von 2014 lässt also alles auf sich zukommen, zumal er noch zwei Jahre Vertrag beim FC Bayern München hat. Der Offensivspieler habe noch nirgends einen Vorvertrag bis 2030 unterschrieben. "Ich weiß nicht, was nach meinem Vertragsende kommen wird", so Müller.