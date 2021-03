Thomas Müller legt sich nicht auf Karriereende beim FC Bayern fest: Abgang wäre "keine Schande"

Thomas Müller kann sich vorstellen, noch einmal für einen anderen Verein als den FC Bayern München aufzulaufen. "Ich bin nicht auf diesen Verein festgelegt", sagte der 31-Jährige in einem Interview der britischen Times. Er habe zwar eine besondere Beziehung zum Rekordmeister, den er schon geliebt habe, bevor er zu spielen anfing, so Müller. "Aber wenn sich eine Situation ergibt, wo man eine Entscheidung treffen muss, ob man vielleicht für einen anderen Klub spielt, dann wäre das keine Schande und überhaupt kein Problem."

Bereits im Herbst 2019, als er vom damaligen Bayern-Trainer Niko Kovac kaum noch in der Startelf aufgeboten und öffentlich zu einer Art Notnagel degadiert wurde, hatte der Weltmeister von 2014 mit einem Weggang aus München geliebäugelt. Unter Coach Hansi Flick ist er als Leistungsträger wieder gesetzt. In dieser Saison gelangen ihm in allen Wettbewerben 13 Tore und 17 Vorlagen in 36 Spielen. Er spielt bereits seit 2000 im Verein, seit 2009 ist er bei den Profis, für die er bisher 571 Mal zum Einsatz kam und 212 Tore schoss.