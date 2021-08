Bayern-Star Müller über Transfers von Messi und Ronaldo: "Das wäre eine interessante Mischung gewesen"

In diesem Moment war Thomas Müller nicht der titelhungrige Profi des FC Bayern. Konfrontiert mit dem großen Wirbel auf dem Transfermarkt in diesem Sommer sprach aus dem Nationalspieler der Fußball-Fan. "Ich hätte gern gesehen, dass Cristiano Ronaldo mit Lionel Messi zusammenspielt", meinte der 31-Jährige nach dem 5:0 der Münchner am Samstagabend gegen Hertha BSC bei Sky: "Das wäre eine interessante Mischung gewesen." Ein Wunsch, der unerfüllt bleibt. Messi spielt ab dieser Saison bei Paris Saint-Germain. Bei Cristiano Ronaldo ist eine Rückkehr zu Manchester United beschlossene Sache.

