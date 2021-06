Thomas Müller mahnt nach DFB-Gala gegen Portugal: "Wir dürfen jetzt nicht überdrehen"

Grenzenloser Jubel der knapp 13.000 Zuschauer in der Münchner Allianz Arena, die Spieler lagen sich in den Armen: Der Achtelfinal-Einzug bei der EM scheint für die deutsche Nationalmannschaft nach der glänzenden Leistung beim 4:2-Sieg über Portugal nur noch Formsache zu sein. Aber aufgepasst: Für den erfahrenen DFB-Rückkehrer Thomas Müller ist noch längst nicht alles klar. "Jetzt sind wir gut reingekommen und haben die drei Punkte, die wir unbedingt benötigt haben. Jetzt haben wir es in der eigenen Hand. Wir dürfen jetzt nicht überdrehen", mahnte Müller bei Magenta TV. "Wir haben ein Spiel gegen Ungarn und die sind ganz unangenehm." Spätestens nach dem 1:1-Achtungserfolg gegen Weltmeister Frankreich am Samstagnachmittag dürften die DFB-Stars vor den Ungarn gewarnt sein. Anzeige

Im letzten Gruppenspiel am Mittwoch mit einem Sieg gegen die ungarische Elf könnte Deutschland sogar den ersten Platz in der Gruppe F noch schaffen. Die befürchtete Rechnerei um Gruppenkonstellationen und den rettenden dritten Rang kann man sich aus eigener Kraft ersparen. "Insgesamt muss man sagen, es war eine klasse Leistung von der Mannschaft, tolle Moral, tolle Einstellung", sagte Bundestrainer Joachim Löw in der ARD und blickte wie Müller mit mahnendem Zeigefinger nach vorn: "Jetzt kommen ja weitere Aufgaben, die sind nicht weniger schwierig.“

Streng auf die sich nun bildende Euphorie verzichten sollte das DFB-Team nach Meinung von Müller jedoch nicht: "Man darf so eine kleine Euphorie auch ein bisschen spüren", so der 104-malige Nationalspieler, der gleichzeitig auch den Wert des Portugal-Spiels herausstellte: "Wir dürfen ein bisschen auch an unsere eigene Qualität auch glauben. Portugal hat auch einen Namen in Europa."