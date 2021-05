EM-Rückkehrer Müller gibt Einblick in Gespräche mit Löw - Hummels "stolz" auf Comeback

Thomas Müller freut sich auf seine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft und geht die Europameisterschaft mit der höchsten Zielsetzung an. "Die sportliche Herausforderung, nochmals gemeinsam mit den Jungs die deutschen Farben bei einem Turnier zu vertreten und die damit verbundene Chance, den EM-Titel zu holen, reizen mich sehr", sagte der 31 Jahre alte Offensivallrounder nach seiner Nominierung durch Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch auf der Internetseite des FC Bayern.

