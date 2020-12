Bayern-Star Thomas Müller über DFB-Comeback: "Ich bleibe dran" - Knapper Kommentar zu Joachim Löw

Thomas Müller erhielt nach seinem Doppelpack gegen RB Leipzig einmal mehr Lob von allen Seiten. Nur der so Gepriesene selbst wollte die Einschätzungen so gar nicht teilen. "Bei mir wäre deutlich mehr drin gewesen", moserte der Star des FC Bayern im Anschluss an das 3:3 gegen RB: "Ich hätte den Ball viel besser kontrollieren müssen. Es waren zu viele Ballverluste." Eine Klage auf hohem Niveau. Ohne Müllers Tore hätten die Münchner das Spiel und auch die Tabellenführung wohl verloren. Kein Wunder, dass unmittelbar nach der Partie die Debatte um ein etwaiges Nationalmannschafts-Comeback des 31-Jährigen einmal mehr an Fahrt aufnahm. Anzeige

"Das Thema ist in der aktuellen Phase ganz weit weg. Die nächste Maßnahme ist im März", meinte Müller mit Blick auf die lange Pause ohne Länderspiel. Er wolle sich lieber auf seine aktuelle Aufgaben konzentrieren, befand der Weltmeister von 2014: "Alles andere könnt Ihr rauf und runter diskutieren." Thema durch? Nicht ganz. Müller schob noch nach: "Ich bleibe dran und dann schauen wir mal." Was genau er damit meinte und ob er weiter auf eine Nominierung für die EM im kommenden Jahr hofft, blieb offen.

Auch zum Festhalten des DFB an Bundestrainer Joachim Löw, der nach dem 0:6-Debakel in Spanien vor rund drei Wochen mehr denn je in die Kritik geraten war, bezog Müller nur kurz Stellung. Dies sei eine Entscheidung des Verbandes, meinte er und schloss an: "Deswegen müssen alle Deutschen hinter dieser Entscheidung stehen und alles dafür tun, dass wir da wieder Schwung reinbringen in die Bude und mit Joachim Löw bringen wir auch wieder Schwung in die Bude." Die Worten klangen eher nach Diplomatie als nach Sympathie.