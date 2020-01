Bayern-Profi Thomas Müller über Olympia-Teilnahme: "Habe noch keine Gespräche mit Stefan Kuntz geführt"

Bayern-Star Thomas Müller hält sich zu einem möglichen Einsatz für die deutsche Olympia-Auswahl weiter bedeckt. "Ich habe noch keine Gespräche mit Stefan Kuntz geführt", sagte der Offensivmann am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. Die Diskussion über sein Mitwirken in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bei den Sommerspielen in Tokio sei "eine schöne Spielerei für die Medien" gewesen, meinte Müller.