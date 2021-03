Thomas Müller reagiert auf Lewandowski-Verletzung - und nimmt Bayern-Spieler in die Pflicht

Die Verletzung von Robert Lewandowski schockt nicht nur die Fans des FC Bayern München - sondern auch seine Teamkollegen. Kurz nach dem vom FCB bestätigten rund vierwöchigen Ausfall des Top-Stürmers wegen einer Bänderdehnung im Knie hat sich nun Thomas Müller zu Wort gemeldet. Bei einem Livestream via Instagram sollte es eigentlich um eine gemeinsame Aktion mit BVB-Spieler Mats Hummels gehen, kurz zuvor äußerte sich der Weltmeister von 2014 aber auch über den bitteren Ausfall seines Offensiv-Partners. "Lewys Verletzung ist natürlich bitter für uns" , sagte Müller im Video - und nahm gleichzeitig seine FCB-Mannschaft in die Pflicht.

Wer ersetzt Robert Lewandowski beim FC Bayern?

Der Top-Vorlagengeber der vergangenen Saison hat allerdings bereits eine Lösung parat: "Da müssen andere in die Bresche springen. Das ist im Fußball jetzt auch nicht das erste Mal" , nahm der Führungsspieler des FCB seine Teamkollegen in die Pflicht. Wenngleich Müller auch einschob, dass ein Spieler, der die Masse an Toren wie Lewandowski schießt, auch beim FC Bayern "gar nicht so leicht zu finden" sei.

Ohne den auf dem Platz kaum zu stoppenden Fließband-Knipser wird die Double-Mission der Bayern damit um ein Vielfaches komplizierter. Coach Hansi Flick muss nun just in den wichtigsten Matches der Saison den Unersetzbaren ersetzen. Als positionsgetreuer Vertreter stünde Eric Maxim Choupo-Moting bereit. Auch Müller wurde in der Vergangenheit schon ganz vorne eingesetzt. Ein klassischer Eins-zu-Eins-Ersatz ist aber nicht die zwangsläufige Variante. Flick könnte auf das Trio Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman setzen; dahinter könnte Müller als Vorlagen-Experte glänzen. Mit Gnabry in der Zentrale hatte zuletzt Bundestrainer Joachim Löw mit der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gute Erfahrungen gemacht.