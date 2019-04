Thomas Müller nimmt FC Bayern nach Pokal-Drama in die Pflicht: "Arsch zusammenkneifen"

Dieses Spiel als "Pokal-Wahnsinn" zu bezeichnen, ist fast noch untertrieben. In einem sagenhaften Spektakel-Viertelfinale im DFB-Pokal hat sich der FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena mit 5:4 (1:2) gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim durchgesetzt - und das nach Rückstand zur Pause und einem zwischenzeitlich verspielten 4:2-Vorsprung. Und wenn das noch nicht alles ist: Am Samstag empfängt der FCB den Tabellenführer Borussia Dortmund zum Gipfel in der Bundesliga. Gewinnt Dortmund, hätten die Schwarz-Gelben sechs Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf die Bayern. Dementsprechend hat Thomas Müller seinen FCB nach dem irren Sieg gegen Heidenheim dazu aufgefordert, den Fokus auf den BVB zu lenken.