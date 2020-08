Champions-League-Rekord perfekt! Bayern-Star Thomas Müller zieht mit Philipp Lahm gleich

Bayern-Star Thomas Müller hat seiner glanzvollen Karriere ein weiteres beachtliches Kapitel hinzugefügt. Durch seinen Einsatz am Samstagabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea zog der 30-Jährige mit Philipp Lahm gleich und ist nun gemeinsamen mit dem ehemaligen DFB-Kapitän deutscher Königsklassen-Rekordspieler . Beide Profis kommen auf jeweils 112 Einsätze . Müller bestritt alle Partien im Trikot des FC Bayern . Lahm, der seine Karriere 2017 beendet hatte, bringt es auf 105 Spiele für die Münchner. In der Saison 2003/2004 stand er zudem sieben Mal für den VfB Stuttgart in der Champions League auf dem Platz.

Müller dürfte sich in dieser Saison und den kommenden Jahren weiter von seinem früheren Teamkollegen absetzen, für die Spitzenposition im internationalen Ranking wird es bis zum Karriereende aber wohl nicht reichen. Der frühere spanische Nationaltorhüter Iker Casillas, der seine Laufbahn unter der Woche offiziell beendete, thront mit 177 Einsätzen für Real Madrid und den FC Porto auf dem ersten Platz. Zweiter ist Cristiano Ronaldo, der sich am Freitagabend mit Juventus Turin aus der laufenden Champions-League-Saison verabschiedete, mit 170 Spielen in der Königsklasse. Auf Rang drei folgt Xavi, der für den FC Barcelona 151-mal im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb am Ball war.