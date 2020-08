Thomas Müller greift nach Bestmarke: Einsatz gegen Chelsea macht Bayern-Star zu Rekordspieler

Er ist Weltmeister, Champions-League-Sieger und gewann mit dem FC Bayern in der abgelaufenen Bundesliga-Saison die achte Meisterschaft in Folge: Thomas Müller ist schon jetzt eine Ikone des deutschen Fußballs. Am Samstagabend kann sich der 30-Jährige nun eine prestigeträchtige Bestmarke sichern: Bei einem Einsatz im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0) würde Müller sein 112. Spiel in der Champions League bestreiten und damit den bisherigen deutschen Rekord einstellen. Diesen hielt zuvor Ex-Bayern-Kapitän Philipp Lahm allein.