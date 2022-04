Thomas Müller jagt Ryan Giggs: Die erfolgreichsten Titel-Sammler der europäischen Top-Ligen

Thomas Müller hat durch den jüngsten Titelgewinn des FC Bayern München auch persönlich eine neue Rekordmarke in der Bundesliga aufgestellt. Der 32-Jährige feierte seine elfte deutsche Meisterschaft. Kein anderer Spieler in der Geschichte wurde öfter deutscher Meister. Müller spielt seit über zwei Jahrzehnten für den FC Bayern, im Jahr 2008 debütierte er in der Bundesliga. Im Jahr 2010 gewann er erstmals die Meisterschaft, seit 2013 jubelte er jedes Jahr mit der Schale.

