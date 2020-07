Thomas Müller trotz Sieg im DFB-Pokalfinale enttäuscht: "Bissl trauriger Moment"

Es war eine merkwürdige Pokalfeier des FC Bayern im leeren Olympiastadion. Vor der leeren Ostkurve, wo am Samstagabend eigentlich die Fans des Rekordmeisters den 4:2-Erfolg über Bayer Leverkusen gefeiert hätten, hüpften die Spieler des 13-fachen Double-Siegers auf und ab. " Wir wollten vor der leeren Kurve den Fans danken ", sagte David Alaba zu der Geste an die eigenen Anhänger.

Nichtsdestotrotz war es ein komisches Gefühl, wie Thomas Müller leicht angefasst beschrieb. "Es ist ein bissl trauriger Moment", sagte er in der ARD. "Wenn beim Pokalfinale in diesem herrlichen Stadion die Fans fehlen, da habe ich bei der Siegerehrung eine nachdenkliche Minute gehabt. Das ist einfach nicht das gleiche und das selbe schon gar nicht. Das tut auch ein bisschen weh", so der Offensivspieler des FC Bayern. Auf dem Podest feierte er dennoch ausgelassen mit dem Pokal.