Thomas Müller: Deshalb ist der Titel bei der Klub-WM für den FC Bayern wichtig

Berlin ist für den FC Bayern am Freitag nur eine Durchgangsstation - auf dem Weg zum 31. Meistertitel und zur Klub-WM. Mitten im Corona-Lockdown gehen die Münchner Allesgewinner auf ihre erste große Reise 2021, die das grandiose Titeljahr 2020 etwas verspätet krönen und abrunden soll. Nach dem Abpfiff des Bundesligaspiels bei der Hertha fliegt der Bayern-Tross noch in der Nacht nach Doha. Offensivstar Thomas Müller verfolgt in Katar ein klares Ziel.

"Das Turnier ist für uns die Möglichkeit, diesen riesigen Erfolgslauf, den wir mit dem Champions-League-Sieg im vergangenen Sommer hatten, abzuschließen. Wir wollen diesem überragenden Jahr mit dem Sieg bei der Klub-WM die Krone aufsetzen. Daher sind wir sehr ehrgeizig, was diesen Titel betrifft. Als europäisches Team ist man sicherlich Favorit. Das wollen wir unterstreichen und das Ding auch holen. Aber es wird sicherlich eine Herausforderung", sagte Müller in einem Interview auf der Internetseite des Vereins. Im Jahr 2013 bejubelten die Münchner schon einmal den Sieg bei der Klub-WM. Müller war wie Manuel Neuer, Jérôme Boateng, David Alaba und Javi Martínez auch schon beim ersten Klub-WM-Erfolg in Marokko dabei.