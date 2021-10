Serge Gnabry über Matchwinner Thomas Müller: "Einfach nur reinschieben - das kann er"

Die Voraussetzungen dafür, dass er am Ende von einem "schönen Abend" reden konnte, hatte Thomas Müller selbst geschaffen. Beim 2:1 (0:1)-Arbeitssieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien hatte er die ersten 66 Minuten zwar noch auf der Bank verbracht - dann bewies er, dass er es auch als Edeljoker kann . Nach einer Ecke stand der Bayern-Star mal wieder goldrichtig und drückte den Ball aus kurzer Distanz ins Netz (81. Spielminute). Es war die Belohnung für einen langen Sturmlauf, der nach dem fühen Rückstand durch Ianis Hahi (9.) dringend notwendig war und bei dem es lange so aussah, als würde nicht mehr als das 1:1 durch Serge Gnabry herausspringen (52.). Doch es reichte zu mehr - dank Müller.

In der Tabelle der Gruppe J führt Deutschland nun mit 18 Punkten. Dahinter folgen Nordmazedonien, das am kommenden Montag der nächste DFB-Gegner ist, und Armenien. Beide Teams haben zwölf Zähler auf dem Konto. Mit einem weiteren Dreier zu Wochenbeginn in Skopje wäre das Ticket zur WM in Katar so gut wie gelöst. "Klar, wir wollen auch dort gewinnen", meinte Joshua Kimmich, der den verletzten Manuel Neuer als Kapitän vertrat. Sollte das gelingen, wäre es der fünfte Sieg im fünften Spiel unter Flick,