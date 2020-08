Thomas Müller nach Triple-Sieg: "Gezeigt, dass ich nicht in den Altglascontainer gehöre"

Die Titelsammlung von Thomas Müller ist um einen weiteren Titel reicher: Der Ikone des FC Bayern München hat am Sonntagabend mit einem 1:0-Sieg über Paris St. Germain zum zweiten Mal in seiner Karriere den Champions-League-Titel gewonnen - und damit auch zum zweiten Mal das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und eben der Königsklasse. Ein emotionaler Moment für den 30-Jährigen, der nach Abpfiff der Partie in Lissabon den Tränen nah war: "Wir haben es von der Talsohle bis ganz nach oben geschafft" , jubelte ein emotionaler Müller bei Sky.

Was Müller damit meint: Noch im November 2019 war die Krise beim FC Bayern groß. Nach einer 1:5-Niederlage in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt wurde der damalige FCB-Trainer Niko Kovac entlassen. Unter Kovac gab es bei den Bayern immer wieder Diskussionen über die Aufstellung des Rekordmeisters. Besonders Fan-Liebling Müller kam unter dem heutigen Monaco-Trainer in der Hinrunde nur sporadisch zum Einsatz. "Es war seltsam für mich, sechs Wochen hintereinander aus der Startelf raus zu sein. Einige Spieler waren müde, ich war fit, habe hart gearbeitet - und war trotzdem nicht dabei", kritisierte Müller Anfang Februar rückblickend. Kovac hatte im Oktober sogar erklärt, der Weltmeister würde nur dann zu Einsätzen kommen, "wenn Not am Mann sein sollte".