Thomas Müller verhindert nächsten Bayern-Patzer: FCB schlägt Freiburg und baut Liga-Führung aus

Der FC Bayern München kann doch noch gewinnen. Nach der 2:3-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach und dem bitteren Pokal-Aus in Kiel hat der FCB am Sonntagnachmittag den SC Freiburg mit 2:1 (1:0) besiegt. In der Allianz Arena tat sich der Triple-Sieger nach den jüngsten Negativ-Erlebnissen allerdings schwerer als üblich. Thomas Müller (74. Minute) musste den Bayern mit seinem Treffer den Sieg retten, nachdem zuvor Nils Petersen (62.) den Führungstreffer von Robert Lewandowski (7.) ausgeglichen hatte. Anzeige

Der FCB baut mit dem Sieg über die Freiburger, die zuvor fünf Spiele in Serie gewannen, die Tabellenführung wieder aus. Die Bayern führen die Liga nun mit vier Punkten Vorsprung vor RB Leipzig an - und sind damit inoffizieller "Hinrunden-Meister". Die Sachsen (2:2 gegen den VfL Wolfsburg) ließen wie die weiteren Verfolger Bayer Leverkusen (0:1 gegen Union Berlin) und Borussia Dortmund (1:1 gegen Mainz 05) an diesem Spieltag Punkte liegen.

Lewandowski stellt Bundesliga-Rekord auf

Die erste Hälfte startete schmerzhaft für den SC Freiburg. Sommer-Neuzugang Baptiste Santamaria musste den Platz schon nach nur fünf gespielten Minuten wieder verlassen. Der Franzose verletzte sich ohne Fremdeinwirkung nach einem Block-Versuch gegen Serge Gnabry. Nur zwei Minuten traf der FC Bayern zum 1:0 - ein historisches Tor. Lewandowski erzielte nach Vorlage von Müller seinen bereits 21. Saison-Treffer. Ein Bundesliga-Rekord. Noch nie zuvor hatte ein Spieler in der Hinrunde mehr als 20 Treffer erzielt. Rekordhalter war Bayern-Ikone Gerd Müller (in der Saison 1968/69). Der FCB bestimmte daraufhin das Spiel und hatte ein klares Chancen-Plus - und musste doch einen Rückschlag hinnehmen. Serge Gnabry setzte sich in der 26. Minute auf den Boden und fasste sich in der bitterkalten Allianz Arena an den Oberschenkel. Der DFB-Star musste ausgewechselt werden - für ihn kam Leroy Sané in die Partie.

In der zweiten Halbzeit verpassten es die Bayern, ihren Vorsprung auszubauen. Die größte Chance verpasste Lewandowski, als er nach einem Flachpass von Alphonso Davies aus knapp fünf Metern nur die Latte traf (59.). Der Ball wurde von Freiburg-Verteidiger Manuel Gulde, der in letzter Sekunde angegrätscht kam, leicht abgefälscht. Und die Bayern wurden bestraft: Der erst kurz zuvor eingewechselte Edel-Joker Nils Petersen glich für die Freiburger nach einer Ecke per Kopf aus - damit hatten die Bayern zum elften Mal in Folge in der Liga einen Gegentreffer kassiert. Nach dem Schock zogen die Bayern das Tempo jedoch nochmal an - und kamen durch Thomas Müller in der 74. Minute zum verdienten Siegtreffer, in der Vorbereitung hatte Sané eine Coman-Flanke artistisch weitergeleitet - und Müller zog im Strafraum lässig ab.