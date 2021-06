Letzte Einheit vor Ungarn-Spiel: Müller trainiert individuell und bester Laune - Hummels, Gündogan und Kroos zurück

Mit bester Laune aber abseits seiner Kollegen hat Thomas Müller am Dienstagvormittag in Herzogenaurach das Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor dem EM-Gruppenspiel am Mittwoch gegen Ungarn absolviert. Wie Lukas Klostermann (Muskelfaserriss) begab sich der Star des FC Bayern zunächst ins Fitnesszelt und erledigte dort seine Übungen. Bundestrainer Joachim Löw begab sich zu Beginn der Einheit noch einmal zu Müller und suchte das Gespräch. Dass Müller, wie am Montag berichtet, sicher für die Partie gegen Ungarn ausfallen wird, wollte der DFB zunächst nicht bestätigen. Nach ihrem Aufwärmprogramm machten Müller mit Klostermann am Dienstag eine Laufeinheit

