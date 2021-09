Thomas Müller gibt Verletzungs-Update – Offensiv-Star rechtfertigt Bayern-Transfers von RB Leipzig

Dabei sei es "normal, sich in der gleichen Liga umzuschauen, da braucht man keine Eingewöhnungsprobleme fürchten", ergänzt der Offensivspieler. Leipzig hatte in der vergangenen Spielzeit – noch mit Coach Nagelsmann – als Tabellenzweiter auf nationaler Ebene nur gegen die Münchener das Nachsehen. "Vereine, die uns in der Tabelle über Jahre gefährlich werden, haben zwangsläufig gutes Personal", erklärt Müller.

Müller: Bayern zum Bundesliga-Start mit "guter Periode"

Der deutsche Rekordmeister startete auch in die laufende Spielzeit wieder ordentlich, steht nach drei Partien und sieben Zählern auf dem dritten Platz, während Leipzig mit erst drei Punkten auf Rang zehn unter Neu-Trainer Jesse Marsch merkliche Startprobleme hat. "Wir sind mit einer guten ersten Periode in die Saison gestartet", so Müllers erstes Fazit. Das Ziel in der Bundesliga ist ohne Wenn und Aber die zehnte Meisterschaft in Serie. So wolle man mit dem in der deutschen Eliteklasse bislang noch titellosen Nagelsmann "seinen ersten Meistertitel ins Visier nehmen".