Thomas Müller vermisst "Killerinstinkt": Bayern-Star kritisiert Chancenwucher gegen PSG

Chancen ohne Ende - aber trotzdem ist jetzt das große Zittern angesagt: Der FC Bayern München hat in der Champions League eine bittere 2:3-Heimpleite gegen Paris Saint-Germain kassiert und steht vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag im Prinzenpark mit dem Rücken zur Wand. Und das komplett selbstverschuldet: 277 Tage nach dem Königsklassen-Triumph von Lissabon im Finale gegen PSG nutzten Lewandowski-Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting (37. Minute) und Thomas Müller (60.) nur zwei der zahlreichen Möglichkeiten der klar überlegenen Münchner . Zu wenig bei den Gegentoren von Kylian Mbappé (3./68.) und Marquinhos (28.). Der Frust bei den Bayern ist deshalb groß: "Jetzt haben wir uns das Ei selbst ins Nest gelegt und müssen dem Rückstand hinterherlaufen", schimpfte Angreifer Thomas Müller bei Sky im Hinblick auf das Rückspiel.

So hätten die Bayern nach Meinung des Ex-Nationalspielers gegen PSG "deutlich mehr Tore" schießen müssen: "Wenn es 5:3 oder 6:3 ausgeht, kann sich niemand beschweren", so Müller, der kritisierte. "Wenn wir den Killerinstinkt an den Tag legen, der uns normalerweise auszeichnet, geht es anders aus. Deshalb gewinnen wir normalerweise sehr viele Spiele und deshalb haben wir heute verloren." Das Fehlen von Robert Lewandowski, der wegen einer Knieverletzung auch das Rückspiel in der nächsten Woche verpassen wird, machte sich bemerkbar. "Vor dem Tor war es nicht so entschlossen", monierte auch Trainer Hansi Flick. Choupo-Moting ergänzte: "Es war ein toller Fight. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben."