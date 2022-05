Offiziell: Thomas Müller verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis 2024

Es hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet, nun ist es endgültig offiziell: Thomas Müller wird dem FC Bayern München auch über die Saison 2022/23 hinaus erhalten bleiben. Der deutsche Nationalspieler, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausgelaufen wäre, hat ein neues Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister unterschrieben und vorzeitig bis 2024 verlängert. Dies gab der FC Bayern am Dienstag bekannt. Die bayerische Identifikationsfigur spielt bereits seit dem Jahr 2000 bei den Bayern und durchlief sämtliche Jugendmannschaften. Sein Debüt in der Bundesliga gab der 32-Jährige am 15. August 2008 gegen den Hamburger SV.

