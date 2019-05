Thomas Pielmeier bleibt Dresdner Eislöwe

Dresden. Bei den Dresdner Eislöwen ist die nächste wichtige Personalentscheidung gefallen. Kapitän Thomas Pielmeier bleibt auch in der kommenden Saison an Bord. Der 32-jährige Stürmer, der damit in seine dritte Spielzeit bei den Blau-Weißen geht, bestritt in der abgelaufenen Saison 66 Partien, erzielte 27 Tore und brachte es auf 25 Assists. Im Oktober vergangenen Jahres übernahm er die Kapitänsbinde. „Mit Thomas bleibt uns ein absoluter Führungsspieler erhalten, der nach der Ernennung zum Kapitän mit seiner neuen Aufgabe gewachsen ist. Er überzeugt mit seiner mentalen Stärke, ist ein wichtiger Bestandteil im Überzahlspiel und gerade für die jungen Spieler eine verlässliche Stütze im Mannschaftsverbund“, hebt Sportdirektor Thomas Barth die Qualitäten des gebürtigen Deggendorfers hervor.