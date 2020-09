Mode-Designer Thomas Rath checkt die Bundesliga-Trikots: Schalke schlägt Bayern, Union "No-Go"

Endlich geht die Bundesliga wieder los: Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 beginnt am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) die neue Saison 2020/21. Während die Partie auf dem Platz aufgrund der spielerischen Dominanz des Triple-Siegers FCB zu einer einseitigen Angelegenheit geraten könnte, haben die Schalker immerhin bereits ein Duell gegen den Rekordmeister gewonnen – nämlich im SPORT BUZZER-Trikot-Check von Mode-Designer Thomas Rath! Der 53-Jährige, der 2011 und 2012 Juror bei der Pro7-Castingshow "Germany’s Next Topmodel" war, findet das Schalke-Trikot stylischer als das des FC Bayern.

Das Rath-Fazit: "Einige Vereine lassen ihre Spieler glänzen auf dem Rasen, da sie sich Gedanken um Design, Schnitt und Komfort machen", lobt der Designer. Er hebt die Wichtigkeit eines schönen Trikots hervor: "Fußball ist der beliebteste Sport der Deutschen, da ist es wichtig, den Zuschauern auch was für die Optik zu geben. Und ein schönes Trikot lässt sich nachher auch besser im Fan-Shop verkaufen", so Rath. Genau deshalb müssten einige Teams mehr Liebe in ihren Dress packen, fordert der erfolgreiche Mode-Unternehmer. "Mein Appell an einige Vereine: Macht euch gerne mal ein, zwei Gedanken mehr über Eure Trikots – denn ein gut sitzendes und attraktives Trikot verleiht jedem eine Extraportion Motivation." Welche Teams er meint, seht ihr in der Galerie!