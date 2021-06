Thomas Rath checkt die EM-Trikots: Mode-Designer über England "not amused" – DFB-Team "gut"

Jetzt geht es um die Krone Europas: Am Freitag beginnt die Europameisterschaft – mit einem Jahr Verspätung wegen der Corona-Pandemie. England, Portugal, Frankreich – oder vielleicht sogar doch Deutschland? Wer schnappt sich den EM-Titel bei der ersten paneuropäischen Endrunde? Favoriten gibt es einige. Die Leistungsdichte ist so hoch wie lange nicht mehr – auch im Trikot-Segment. Wie schon zum Start der Bundesliga-Saison hat Mode-Designer Thomas Rath die Trikots aller Teilnehmer gecheckt. Vom DFB-Team bis hin zu Nordmazedonien: Der 54-Jährige, der 2011 und 2012 Juror bei der Pro-7-Castingshow "Germany’s Next Topmodel" war, hat einen klaren Favoriten. Anzeige

So viel sei vorweggenommen: Das absolute Lieblings-Trikot des Mode-Unternehmers, der seine aktuelle Fashion-Kollektion "THOM by Thomas Rath" beim TV-Sender QVC präsentiert, ist allerdings nicht das deutsche – und schon gar nicht das englische. Über den "unkreativen" Dress der "Three Lions" wäre auch die Queen "not amused", witzelt Rath. Und wie sieht es bei den anderen aus? Welche Trikots können überzeugen? Welche sind eher langweilig? Und warum muss das DFB-Team auch in der Style-Wertung ums Weiterkommen in der EM-Gruppe F mit Frankreich, Portugal und Ungarn zittern? Klickt euch durch die Galerie!

Mode-Designer Thomas Rath bewertet die EM-Trikots 2021 Mode-Designer Thomas Rath hat die Trikots der EM-Teilnehmer unter die Lupe genommen. ©

Das Rath-Fazit: "Meiner Meinung nach gibt es einige besonders gut designte und durchdachte Trikots – die ihre Spieler auf dem Rasen glänzen lassen", lobt der Designer. "Leider gibt es auch das komplette Gegenteil", so Rath weiter. Andere Trikots wie etwa das englische hätten ihm gar nicht gefallen. Manche seien einfach unkreativ oder altbacken. Zur Beruhigung an alle England-Fans: Natürlich schießen Trikots keine Tore. Das sieht auch Rath so: "Am Ende des Tages kommt es jedoch nicht darauf an, wie die Spieler aussehen – sondern dass sie durch ihre Leistung punkten und ihr jeweiliges Land stolz machen – denn damit glänzen sie am meisten." Wer sich die Style-EM-Krone sichert, seht ihr in der Bilderstrecke oben!

