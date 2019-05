Thomas Reis und Timo Schultz mögliche Kandidaten für Holsteins Trainerstuhl

Der A-Jugend-Erfolgscoach der Wölfe spielt mit seiner Elf am Sonntag im NFV-Pokalfinale noch um einen Titel – ob es sein letzter sein wird nach zwei Meisterschaften in der Nord/Nordost-Staffel der Junioren-Bundesliga? Kontakt nach Kiel zu Fabian Wohlgemuth, KSV-Sportdirektor und früherer NLZ-Leiter in Wolfsburg, hat es in jüngster Zeit jedenfalls schon gegeben. „Aber da ging es um andere Dinge“, insistiert der 45-Jährige. Nach eigenem Bekunden hadert Reis, ob er seinen Nachwuchsjob für das „Haifischbecken“ Profifußball wirklich aufgeben sollte. Trotzdem: Seine Aktien sinken durch seine Aussagen nicht unbedingt.

Und wie ist es mit den anderen Kandidaten? Das Feld lichtet sich allmählich. Hannes Drews, früherer Störche-Nachwuchscoach und in der Saison 2017/18 bei Erzgebirge Aue auf der Trainerbank, geht zum Hamburger SV, übernimmt dort die U21. Die von vielen Fans erhoffte Rückkehr von Markus Anfang scheint sich ebenfalls zu zerschlagen: Am späten Dienstagabend gab es ein Geheimtreffen zwischen dem in Köln entlassenen Trainer und Verantwortlichen des abgestiegenen Nordklubs Hannover 96, der nach einer Nachfolgelösung für Thomas Doll fahndet.

Seit Kurzem hingegen neu auf der Kieler Menükarte in der Gerüchteküche: Timo Schultz. Die „Bild“ spekuliert, dass der U19-Trainer des FC St. Pauli, als Profi von 2003 bis 2005 bei Holstein Kiel, bei einer Anfrage aus dem Norden ins Grübeln kommen könnte. Was dagegen spricht: Erst am Montag haben die Hamburger ihre Trainerplanungen für das Nachwuchsleistungszentrum offiziell für beendet erklärt, Schultz, genannt „Schulle“, als U19-Chefcoach für die kommende Saison bestätigt. Der 41-Jährige ließ sich mit den Worten zitieren: „Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und will weiterhin junge Spieler so entwickeln, dass sie am Millerntor auflaufen können.“ Möglich aber, dass im Falle eine Holstein-Angebots das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.