"Riesige Herausforderung": Schaaf spricht über Comeback bei Werder - Baumann erklärt Kohfeldt-Aus

Jetzt also doch: Werder Bremen hat am Sonntag die Reißleine gezogen und sich von Trainer Florian Kohfeldt getrennt, dem die Verantwortlichen um Geschäftsführer Frank Baumann trotz der ausbleibenden Resultate Ende April noch das Vertrauen ausgesprochen hatten. Für den letzten Bundesliga-Spieltag am Samstag (15.30 Uhr, Sky) im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach übernimmt Ex-Coach Thomas Schaaf die Werder-Profis. Der 60-Jährige weiß um die Schwere der Aufgabe, die durch das 0:2 beim FC Augsburg auf Relegations-Rang 16 abgerutschten Hanseaten doch noch in der Liga zu halten. Anzeige

In einer Mitteilung des Klubs ließ sich Schaaf am Sonntag wie folgt zitieren: "Das ist natürlich eine riesige Herausforderung, aber wir haben noch alle Möglichkeiten, um in der Liga zu bleiben. Wir haben nur wenig Zeit, werden aber alles tun, um mit Leidenschaft, Zuversicht und dem Glauben an unsere eigene Stärke in die Partie zu gehen und am Ende erfolgreich zu sein.“

Schaaf steigt bereits am Sonntag im Quarantäne-Trainingslager in Barsinghausen (bei Hannover) ein, um die Mannschaft auf das Finale im Abstiegs-Krimi einzustimmen. Die Klub-Ikone trainierte Werder bereits von 1999 bis 2013 und gewann mit den Bremern 1999, 2004 und 2009 den DFB-Pokal. 2004 holte er zudem den bislang letzten Meistertitel der Grün-Weißen. In der Bundesliga war er zudem von 2014 bis 2015 für Eintracht Frankfurt und 2016 für einige Monate bei Hannover 96 verantwortlich. Die Niedersachsen stiegen jedoch am Saisonende ab, nachdem Schaaf und 96 sich schon wieder auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt hatten.

Derweil äußerte sich Geschäftsführer Frank Baumann am Sonntag im Doppelpass bei Sport1 zur Trennung von Kohfeldt. Der Trend mit dem Verlauf der Partie in Augsburg, als Werder eine zwischenzeitliche Überzahl nach einer Roten Karte gegen FCA-Profi Ruben Vargas nicht nutzen konnte, habe "uns zur Überzeugung kommen lassen, dass der Mannschaft ein Stück weit der Glaube an diese Konstellation verloren gegangen ist". Als Nachfolger von Kohfeldt wolle man nur neuen Saison - anders als in der Vergangenheit bei Werder gewohnt - einen externen Coach verpflichten.