Thomas Schaaf geht nach Aus in Bremen auf Werder los: "Bin total baff"

Nachdem Bundesliga-Absteiger Werder Bremen am Montag vermeldet hatte, dass der auslaufende Vertrag von Vereinslegende Thomas Schaaf als Technischer Direktor nicht verlängert werde, weil man den Posten "aus wirtschaftlichen Gründen" abschaffe, hat der langjährige SVW-Trainer mit Unverständnis auf die Darstellung des Klubs reagiert. "Ich bin total baff, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen", erklärte der 60-Jährige, der zuletzt als Interimscoach fungierte, dem Portal Deichstube. Anzeige

SVW-Sportchef Frank Baumann hatte zuvor erklärt, die klammen Bremer hätten Schaaf "aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der notwendigen Einsparungen auch im Personalbereich" kein neues Angebot unterbreiten können. "Das kann ich in keiner Weise so stehen lassen", grollte Schaaf in Richtung von Baumann. Schaaf war von 1999 bis 2013 Werder-Coach und trainierte in dieser Zeit auch den heutigen Manager. 2018 kehrte er als Technischer Direktor nach Bremen zurück - nun muss er wieder gehen, allerdings spielten die Finanzen dabei keine Rolle. "Es ging in dem Gespräch mit Frank Baumann gar nicht um die finanzielle Seite. Das war überhaupt kein Thema", sagte der Ex-Profi.

Der Absturz von Werder Bremen in Bildern Unterschiedlicher könnte die Stimmung kaum sein: 2004 holte Werder Bremen noch unter Trainer Thomas Schaaf (Bild links) die Deutsche Meisterschaft. 17 Jahre später folgte der ganz große Absturz. Werder ist aus der Bundesliga abgestiegen – ebenfalls unter Schaaf. Ein Überblick. ©

Er sei sich der finanziellen Situation der Bremer sehr wohl bewusst, stellte Schaaf klar, der die Bremer nicht mehr vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit bewahren konnte, nachdem er vor dem letzten Bundesliga-Spieltag Florian Kohfeldt auf Interimsbasis ersetzt hatte. Deshalb wäre er "für viele Dinge offen gewesen", erklärte er. "Ich bin nicht beleidigt, dass ich keinen neuen Vertrag bekommen habe. Aber ich will, dass die Fakten richtig dargestellt werden und nicht der Eindruck entsteht, ich hätte irgendwelche übertriebenen und nicht erfüllbaren Gehaltsforderungen." Er habe auch als Technischer Direktor "ein gutes Gehalt bekommen", so Schaaf, der jedoch betonte, den Job in Bremen nicht aus wirtschaftlichen Gründen angenommen zu haben. Wäre es danach gegangen, "hätte ich das vor drei Jahren gar nicht gemacht. Da lagen mir ganz andere Angebote vor".