Thomas Supis verstärkt die Dresdner Eislöwen

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben auf die Ausfälle in der Verteidigung reagiert und noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Zweitligist informierte, wurde Thomas Supis verpflichtet. Der 28-Jährige ist in Dresden ein bekanntes Gesicht, schließlich trug der gebürtige Schwenninger schon in der Spielzeit 2013/14 als Förderlizenzspieler der Eisbären Berlin das Trikot der Blau-Weißen. Insgesamt 32 Mal stand er damals im Aufgebot. Anschließend zog es den 1,86 m großen Abwehrspieler in die DEL zu den Krefeld Pinguinen (2014 – 2017). Insgesamt bringt es Supis inzwischen auf 189 DEL-Spiele.

Im Sommer 2017 wechselte er dann in die DEL 2 zu den Ravensburg Towerstars. In seiner dritten Spielzeit hatte er mit Verletzungen zu kämpfen, absolvierte in der abgebrochenen DEL-2-Spielzeit nur 32 Partien für die Oberschwaben und erhielt im Sommer keinen Vertrag mehr. Seither war er vereinslos. „Ich freue mich riesig, wieder in Dresden zu sein. Das waren harte acht Monate ohne Eishockey und ohne Verein. Umso glücklicher bin ich, dass es jetzt geklappt hat. Ich kenne unseren Mannschaftsbetreuer Lenni noch von früher und auch das Umfeld. Das sollte es mir einfacher machen, mich schnell zu integriere“, zeigte sich Thomas Supis erleichtert.