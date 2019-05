Bericht: FC Bayern hat Interesse an Verpflichtung von PSG-Coach Thomas Tuchel

25 ehemalige PSG-Spieler und was aus ihnen wurde

Nun berichtet Paris United von einem angeblichen Interesse des FC Bayern an Tuchel. Demnach könnte er Nachfolger von Niko Kovac beim deutschen Rekordmeister werden. Der FC Bayern hatte bereits vor der Vertragsunterzeichnung von Tuchel bei PSG im Sommer 2018 (der SPORTBUZZER hatte zuvor exklusiv darüber berichtet), Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen BVB-Trainers gehabt. Doch Tuchel sagte dem Rekordmeister ab - und ging in die Ligue 1 zu PSG. "Ihr Vorstoß kam zu spät, ich hatte mich bereits für PSG entschieden", sagte Tuchel einige Zeit nach seiner Vertragsunterzeichnung zum Interesse der Bayern.