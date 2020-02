PSG-Coach Thomas Tuchel vor Rückkehr zum BVB: "War ein Traum, hier Trainer zu sein"

Fast drei Jahre nach dem Ende seiner turbulenten Ära als Trainer von Borussia Dortmund kehrt der frühere BVB-Trainer Thomas Tuchel zum ersten Mal überhaupt zurück in den Signal Iduna Park. Mit Paris Saint-Germain will sich der 46-Jährige am Dienstagabend im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals (21 Uhr/DAZN) eine gute Ausgangsposition für das zweite Duell drei Wochen später erarbeiten. Doch der Trainer weiß aus erster Hand um die Gefahren, die in Dortmund lauern.