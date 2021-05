Pro und Contra: Ist Chelsea-Coach Thomas Tuchel aktuell der beste deutsche Trainer?

Pro: Ja, weil Tuchel der konstanteste Trainer von allen ist von SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic Anzeige

Thomas Tuchel hat in dieser Saison Unglaubliches geleistet: Der 47-Jährige übernahm kurz nach dem Jahreswechsel mit dem FC Chelsea eine Mannschaft, die weit unter ihren Möglichkeiten gespielt hatte – und formte aus den "Blues" eine absolute Spitzenmannschaft. Die direkte Champions-League-Qualifikation über die Premier League und das Erreichen des Finals der Königsklasse sprechen eine deutliche Sprache: Tuchel gehört zur internationalen Trainer-Elite und toppt aktuell jeden Coach aus der Trainerschmiede Deutschland.

Warum ich zu diesem Schluss komme? Tuchel ist der konstanteste aller deutschen Premium-Coaches. Hansi Flick? Gewann zwar souverän erneut die deutsche Meisterschaft, ließ aber gerade in den Pokalwettbewerben nach der Triple-Saison auch wegen interner Grabenkämpfe Federn. Jürgen Klopp? Sein Meistertitel mit Liverpool in der vergangenen Saison wird für immer in die Annalen eingehen, doch in dieser Saison retteten sich seine "Reds" gerade noch so in die Champions League. Julian Nagelsmann? Führte RB Leipzig zwar zur Vizemeisterschaft, muss bei den Bayern jedoch noch beweisen, dass er auch echte Titel gewinnen kann.

Tuchel trainiert dagegen seit Jahren auf Weltklasse-Niveau. 2017 verabschiedete er sich mit dem DFB-Pokalsieg von Borussia Dortmund, um ein Jahr später Ordnung in die Superstar-Truppe von Paris Saint-Germain zu bringen. Die Allüren von Neymar und Co. stellten Tuchel vor keine Probleme, souveräne Meisterschaften waren die Folge. Wie es PSG nach der Trennung mit dem Deutschen ergangen ist? Lille löste die Pariser Dauermeister in dieser Saison ab. Tuchel brachte stattdessen seine Expertise und taktische Finesse dann schließlich bei Chelsea ein - der Rest ist Geschichte. Der Coach ist nun der Einzige, der in zwei Jahren hintereinander mit zwei verschiedenen Klubs ins Endspiel vorgestoßen ist. Wenn das nicht eines Top-Trainers würdig ist ...

CONTRA: Was zählt, sind Titel – und da sind Klopp und Flick ihm voraus von SPORTBUZZER-Mitarbeiter Leon Schaefer Ein herausragender Trainer ist Thomas Tuchel allemal. Nach der Final-Niederlage gegen den FC Bayern im vergangenen Jahr hat er nun mit dem FC Chelsea das zweite Champions-League-Endspiel in Folge erreicht – das muss man erst einmal schaffen. Allerdings: Genau hier liegt auch Tuchels größte Schwäche. Denn auf den ganz großen Titel wartet der verbissene Taktik-Fuchs bisher vergeblich.

In nur einer Halb-Saison aus den unter Vorgänger Lampard noch schwergängigen "Blues" einen ernsthaften Anwärter auf den Henkelpott zu machen, Chelsea zudem in die Champions League zu führen – keine schlechte Leistung. Allerdings hat Hansi Flick im letzten Jahr beim FC Bayern ähnliches vollbracht – und am Ende sechs Titel geholt. Tuchel hat mit den Blues einmal mehr bewiesen, dass seine Mannschaften einen Final-Fluch verfolgt: Im FA-Cup-Endspiel musste man sich hochüberlegen Leicester City geschlagen geben, Tuchel verpasste so den ersten Titel mit den Londonern.