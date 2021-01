Englands Presse reagiert eisig auf Tuchels Chelsea-Debüt: "Jugend-Strategie geschreddert"

Auf Thomas Tuchel wartet beim FC Chelsea eine Menge Arbeit. Dies dürfte dem deutschen Trainer das 0:0 bei seinem Debüt am Mittwochabend gegen die Wolverhampton Wanderers noch einmal verdeutlicht haben. Sportlich muss er den in der Premier League nur auf Platz acht rangierende Klub stabilisieren und wieder in Richtung der Europapokalplätze führen. Aber auch beim Kampf um Sympathien ist der 47-Jährige in den kommenden Wochen wohl stark gefordert. Sein Vorgänger Frank Lampard ist eine Vereinslegende, Tuchel für die Fans der Blues momentan wohl eher noch "der Neue", von dem man nicht so recht, was man erwarten soll.

Anzeige