"Tuchel hat mich überrascht": Ex-Nationalspieler Johnson blickt auf Topspiel zwischen Liverpool und Chelsea

Am Samstag steht das Topspiel in der Premier League zwischen Champions-League-Sieger und dem FC Liverpool an. Englands ehemaliger Nationalspieler Glen Johnson spielte in seiner Karriere bei beiden Vereinen. Im Interview mit dem SPORTBUZZER hat der 37-Jährige auch über das deutsche Trainer-Duell zwischen Thomas Tuchel und Jürgen Klopp gesprochen.