Erfahrung, Druck und Coaching-Stil: Die Final-Trainer Thomas Tuchel und Hansi Flick im Vergleich 

Holt sich PSG mit Trainer Thomas Tuchel oder der FC Bayern um Coach Hansi Flick am Sonntagabend (21 Uhr, ZDF/Sky/DAZN) den Champions-League-Pokal? Diese Frage wird erst von den Spielern auf dem Rasen im Lissaboner Stadion Estadio da Luz beantwortet. Bereits jetzt ist klar: Für Tuchel und Flick ist es das erste Königsklassen-Endspiel ihrer Laufbahn. Sie gehören damit zum erlesenen Kreis der deutschen Coaches, die es ins Finale schafften. Dieser Erfolg gelang vorher nur dem aktuellen Titelverteidiger Jürgen Klopp (FC Liverpool), den Bayern-Legende Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld (mit den Münchnern und dem BVB) sowie Klaus Toppmöller (Bayer Leverkusen). Grund genug, Tuchel und Flick hinsichtlich ihrer Erfahrung, ihres Coaching-Stils und der Drucksituation miteinander zu vergleichen.

Tuchel erst als Trainer erfolgreich - Flick bereits als Spieler

Thomas Tuchel war vor seiner Trainertätigkeit zwar als Spieler aktiv, seine Karriere verlief jedoch eher unauffällig. Er spielte einst bei Klubs wie dem SSV Ulm und den Stuttgarter Kickers - überwiegend in der Regionalliga und in der zweiten Liga. Im Jahr 2000 stieg er dann ins Trainergeschäft ein und war zunächst im Jugendbereich des VfB Suttgart aktiv - später dann beim FC Augsburg. Zu dieser Zeit absolvierte er auch den Trainerlehrgang unter dem damaligen DFB-Chefausbilder Erich Rutemöller. Dieser hat mit dem späteren Karriereverlauf Tuchels nicht wirklich gerechnet. Er habe zunächst den Eindruck gehabt, "dass er sicherlich eher einer für die Lehrarbeit oder den Bereich Jugend und Entwicklung ist. Sowas ist ja nie vorherzusehen, dass ein Trainer einmal in solch einem großen Finale stehen wird", sagt Rutemöller im SPORTBUZZER-Interview.

Doch Tuchel ging seinen Weg - zunächst trainierte er die U19 des FSV Mainz 05, später übernahm er die erste Mannschaft und leistete dort hervorragende Arbeit. Nicht umsonst schlug der BVB zu und verpflichtete Tuchel im Jahr 2015. Auch dort feierte er Erfolge (unter anderem den DFB-Pokalsieg 2017) und konnte sich einen Namen machen. Nach Unstimmigkeiten mit der Klubführung verließ er den Verein jedoch im Jahr Sommer 2017. 2018 zog es ihn schließlich zu PSG.

Bayern-Trainer Hansi Flick: Die Bilder seiner Karriere Hansi Flick ist seit Spätherbst 2019 Trainer des FC Bayern München. Der frühere Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw hat eine bewegte Karriere im Profifußball hinter sich. Der SPORTBUZZER zeigt die Laufbahn Flicks in Bildern. ©

Flick hingegen schaffte es schon als Spieler in die Bundesliga. Er kickte zwar zunächst für den SV Sandhausen, später dann aber für seinen heutigen Klub FC Bayern (1985 bis 1990) und bis zu seinem Karriereende 1993 für den 1. FC Köln. Sein Trainer war damals Rutemöller - der ihn deshalb gut kennt. "Er war ein dankbarer Spieler. Ein Teamplayer, der auf dem Platz nach vorn und hinten gearbeitet hat. Zudem hatte er überhaupt keine Starallüren. Das ist ein gutes Vorzeichen für die Arbeit als Trainer", erinnert sich sein einstiger Coach. Später lauschte Flick erneut Rutemöllers Worten - beim DFB-Trainerlehrgang in Hennef. "Im Lehrgang hat er alles aufgesaugt und sich super eingebracht. Er wollte etwas lernen und hat am Ende mit Thomas Doll als Lehrgangsbester abgeschlossen", schwärmt Rutemöller noch heute.

Flick nicht nur Coach, sondern auch Sportdirektor und Geschäftsführer

Als Trainer startete Flick einst beim FC Bammental. Danach trainierte er die TSG Hoffenheim (2000 bis 2005), die damals noch Bestandteil der Regionalliga war. Später war er Co-Trainer unter Giovanni Trapattoni bei RB Salzburg. Im Jahr 2006 wurde er Assistent von DFB-Chefcoach Joachim Löw im Nationalteam. Bis 2014 war er fester Bestandteil des Teams und holte 2014 den WM-Titel. Anschließend wechselte er den Arbeitsbereich - bis 2017 arbeitete er als Sportdirektor beim DFB. Es folgte ein achtmonatiges Intermezzo als Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim - aus Sicht von Rutemöller deckten sich diese Aufgabenbereiche jedoch nicht mit den Stärken Flicks. "Er ist ein Typ, der auf dem Platz stehen will und mit den Spielern arbeiten muss. (...) In seiner jetzigen Rolle bei den Bayern fühlt er sich wohl", so sein Ex-Trainer. Bei den Bayern war Flick zunächst ebenfalls Co-Trainer unter Niko Kovac. Nach dessen Entlassung im November 2019 übernahm er die Mannschaft schließlich als Chefcoach.

25 ehemalige PSG-Spieler und was aus ihnen wurde Sie waren die Superstars von Paris St.-Germain: Ronaldinho, David Beckham und Zlatan Ibrahimovic spielten für den Klub aus Frankreich - das machen sie heute! ©

Trotz der unterschiedlichen Karriereverläufe verbindet Tuchel und Flick eine Gemeinsamkeit: Beide coachen nun absolute Weltklasse-Teams. Bei der Wahl seiner Startaufstellung muss Flick zwischen Top-Spielern entscheiden - Star-Spieler wie Kingsley Coman, Philippe Coutinho oder auch Lucas Hernández waren zuletzt nicht erste Wahl. Doch Flick gelingt es trotzdem, die Moral der Mannschaft hoch zu halten. Öffentliches Beklagen der Reservisten? Fehlanzeige. Flick hat die Mannschaft im Griff und weiß sie zu motivieren.

Neymar erfordert Tuchels Fingerspitzengefühl

Vielleicht noch ein wenig schwieriger ist die Arbeit als Motivationscoach für Tuchel. Neymar, der teuerste Spieler der Welt (PSG zahlte 2017 222 Millionen Euro Ablöse an den FC Barcelona), ist kein einfacher Profi. In der in der Vergangenheit kokettierte er bereits mehrfach öffentlich mit einer Rückkehr zu Barca. Doch aktuell zeigt der extrovertierte Brasilianer weniger Allüren. Dies sieht auch Rutemöller so. "Ich habe Neymar noch nie so schnell laufen sehen, wie im Halbfinale gegen Leipzig. Da steckt natürlich der Trainer dahinter. Wenn er es schafft, diese Stars so zum Laufen zu bringen, ist es auch schon ein Qualitätsmerkmal des Trainers", lobt er. Auch bei Sturmkollege Kylian Mbappé blitzen immer mal wieder Extrvaganzen auf. Doch Tuchel hat es bisher immer wieder geschafft, seine Stars im Zaum zu halten.

An der Seitenlinie gibt sich Tuchel oftmals sehr explosiv. Im Halbfinale gegen Leipzig geriet er verbal mit Julian Nagelsmann aneinander. Auch den gegnerischen Athletiktrainer soll er anschließend zurechtgewiesen haben. Auf Kritik von Journalisten reagierte er in der Vergangenheit oftmals gereizt und ließ sich zu kleineren Wutreden hinreißen. Flick hingegen agiert an der Seitenlinie eher ruhig, bei Torerfolgen jubelt er aber ausgelassen und auch klare Ansagen gehören zu seinem Coaching-Stil. Doch große Gefühlsausbrüche sucht man bei ihm in der Regel vergebens. In Interviews gibt er sich sehr reflektiert und wählt seine Worte oftmals mit sehr viel Bedacht.

Scheichs wollen den CL-Titel - Tuchel muss liefern