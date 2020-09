Nach Beierlorzer-Entlassung: Tuchel, Klopp und Co. - Das sind die Trainer des 1. FSV Mainz 05 seit 2001

Beim 1. FSV Mainz 05 stellt sich nach einem Jahr mit Achim Beierlorzer wieder einmal die Trainerfrage. Weniger Pflichtspiele als der jüngst entlassene Coach der 05er betreute nur ein anderer Trainer, seitdem Jürgen Klopp 2008 den Verein verließ. 2001 hatte dieser in Mainz seine Trainer-Laufbahn begonnen. Zuvor war er bereits Spieler beim FSV gewesen. Klopps Verpflichtung war der Anfang einer Ära und seiner großen Karriere, die er erst in der vergangenen Saison mit dem Gewinn der englischen Meisterschaft und im Jahr davor mit dem Champions-League -Titel mit seinem FC Liverpool krönen konnte.

Mit Klopp standen seit 2001 acht Trainer in Diensten der Mainzer, eine Ära wie "Kloppo" prägte dabei wenn überhaupt Thomas Tuchel. Auch er konnte den ein oder anderen Titel in seiner Karriere gewinnen und coacht nun mit Paris Saint-Germain einen europäischen Spitzenklub. Alle Mainz-Trainer seit 2001 zeigt der SPORTBUZZER in einer Galerie.