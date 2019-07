Thomas Tuchel bestätigt Wechsel-Wunsch: Neymar will PSG verlassen 

Was ist nur in diesem Transfer-Sommer los? Plötzlich erscheint ein Wechsel von Paris-Saint-Germain -Superstar Neymar noch realistischer . Gegenüber dem französischen TV-Sender RMC Sport hat der deutsche PSG-Trainer Thomas Tuchel nach dem Testspiel bei Dynamo Dresden bestätigt, dass der teuerste Fußballer der Welt (222 Millionen Euro Ablöse im Sommer 2017) den Klub verlassen will. Der Ex-BVB-Trainer habe den Wechsel-Wunsch des 27-Jährigen bereits vor der Südamerika-Meisterschaft Copa America erfahren, für die Neymar verletzungsbedingt ausfiel . "Es ist eine Sache zwischen dem Spieler und dem Verein", wird Tuchel zitiert.

PSG-Trainer Tuchel trotz Wechsel-Wirbel um Neymar "völlig entspannt"

Neymar will PSG nach nur zwei Jahren wieder verlassen und zum FC Barcelona zurückkehren. Der Brasilianer hatte zum Trainingsauftakt von PSG vor gut einer Woche zunächst unentschuldigt gefehlt. Er war am Montag zum Kader gestoßen und absolvierte auch am Dienstag noch weitere Tests. Am Montag musste er im Gespräch mit PSG-Sportdirektor Leonardo seinen Trainings-Streik erklären. "Wir werden die zu treffenden Maßnahmen prüfen, wie wir das für alle Angestellten machen würden", hatte Leonardo bereits angekündigt. Laut dem spanischen Fachblatt El Pais habe Paris-Präsident Nasser Al-Khelaifi Neymar sogar mit einer Verbannung auf die Tribüne gedroht.