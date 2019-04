Thomas Tuchel zieht mit Paris Saint-Germain ins Pokal-Endspiel ein - Draxler-Comeback nach Verletzung

Der deutsche Trainer Thomas Tuchel hat mit Paris Saint-Germain das Endspiel um den französischen Fußball-Pokal erreicht. Der Titelverteidiger siegte am Mittwoch gegen den FC Nantes 3:0 (1:0) und trifft nun am 27. April auf Liga-Rivale Stade Rennes, der sich am Vortag etwas überraschend mit 3:2 bei Olympique Lyon durchgesetzt hatte.