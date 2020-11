Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain: Die Liebe ist zerbrochen - der Rauswurf droht

Dass es im Profifußball extrem schnell gehen kann, egal in welche Richtung, ist bekannt. Dafür dient Thomas Tuchel als bestes Beispiel: Vor genau drei Monaten stand der deutsche Trainer mit Paris Saint-Germain noch im Champions-League-Finale, vor dem richtungsweisenden Heimspiel gegen RB Leipzig am Dienstag (21 Uhr, So könnt ihr das Spiel live sehen!) in der Gruppenphase der Königsklasse geht es nun um nicht weniger als seine Zukunft. Nachdem die Pariser auf europäischer Bühne bereits zwei Niederlagen an drei Spieltagen kassiert haben, stehen sie mehr denn je mit dem Rücken zur Wand.

Anzeige