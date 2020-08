Nicht nur individuelle Klasse: Trainer Thomas Tuchel verrät das wahre PSG-Erfolgsrezept

Mit fast kindlicher Freude hat Thomas Tuchel auf den Einzug ins Finale der Champions League reagiert. Der sonst oft verschlossen wirkende Trainer von Paris St. Germain strahlte über das gesamte Gesicht und ließ seine Gefühle offen über seine Lippen rutschen. "Ich bin sehr erleichtert. Es ist eine unglaubliche Freude. Das zu fühlen, ist unbeschreiblich. Ich war bis in die Nachspielzeit unheimlich angespannt, so muss es auch sein. Aber gerade bin ich ziemlich k.o.", sagte der frühere Mainzer und Dortmunder Bundesliga -Coach bei Sky, nachdem sein Team durch ein 3:0 gegen RB Leipzig das Endspiel-Ticket gelöst hatte .

Tuchel erklärte all dies sitzend, da er sich im Vorfeld das Königsklassen-Finalturniers eine Fraktur im Fuß zugezogen hatte - aber von Schmerz war in diesen Momenten nichts zu spüren. Der 46-Jährige schwärmte in höchsten Tönen von seiner Mannschaft, der aufgrund des Ausnahmekönnens von Stars wie Neymar oder Kylian Mbappé stets der Ruf einer Ansammlung von Individualisten ohne echten Teamgeist anhaftet. Tuchel räumte damit gründlich auf. Die Mannschaft unternehme auch außerhalb des Platzes viel zusammen. Dieser Teamspirit sei bei aller individuellen Klassen mindestens genauso wichtig für den Erfolg.

Tuchel schwärmt von PSG-Teamgeist

"Wir sind so eng zusammengerückt wie eine kleine Mannschaft", sagte Tuchel: "Es fühlt sich an, als würde man, in Anführungszeichen, einen Underdog trainieren, der sich komplett darüber definiert. Man könnte uns unterstellen, wir definieren uns nur über die Einzelqualität – aber das ist eben nicht so." Einige Zugänge aus dem vergangenen Sommer wie Keylor Navas oder Ander Herrera hätten auf das Team noch einmal zusätzlich wie eine Art "Klebstoff" gewirkt.