PSG-Trainer Thomas Tuchel lobt BVB und kritisiert Neymar, Mbappé und Co: "Zu viele Fehler gemacht" 

Thomas Tuchel hatte sich seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sicherlich anders vorgestellt. Der PSG-Coach musste von außen mit ansehen, dass sein Team bei der 1:2-Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen BVB vieles schuldig blieb und nur ganz selten seine ganze Klasse zeigen konnte. Entsprechend frustriert war Tuchel nach Abpfiff. "Wir haben versucht, in Dortmund zu gewinnen. Wir haben in der ersten Halbzeit einfach zu viele Fehler gemacht. Und jeder Ballverlust vor der Zone von Borussia Dortmund bedeutet auch, dass man Gefahr läuft, einen Konter zu fangen. Mit der ganzen Geschwindigkeit und Wucht sind sie dann extrem schwierig zu verteidigen", erklärte er gegenüber DAZN.