PSG stürmt ins Ligapokal-Finale: Tuchel-Elf bezwingt Stade Reims deutlich

Das Starensemble von Erstligist Paris Saint-Germain um Neymar und Co. hat nach einem 3:0-Sieg gegen Stade Reims am Mittwoch das Finale des französischen Pokals erreicht. Die Pariser gingen schon früh durch den Brasilianer Marquinhos (9. Minute) in Führung. Ein Eigentor von Ghislain Konan in der 31. Minute sorgte für einen komfortablen Pausenvorsprung für den Favoriten aus der französischen Hauptstadt.